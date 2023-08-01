Розбещував 11-річну школярку: на Київщині повідомили про підозру тренеру з баскетболу
1 серпня 2023, 14:04Читать новость на русском
Джерело:Андрій Нєбитов
У Київській області тренер з баскетболу запросив школярку до озера. Там він заманив дитину на глибину й розбещував її.
Розпуснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратами.
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"Заманив на глибину й почав мацати"
Начальник поліції Київщини розповів, що 11 річну дитину розбещував тренер з села Підгірці.
51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати,
– зазначив Нєбитов.
Додав, що слідчі вже розпочали досудове розслідування за фактом розбещення малолітньої.
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