На Київщині оголошували тривогу: працювала ППО

У Київській області вдень 14 грудня оголошували повітряну тривогу. Працювали оборонці неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Тривога на Київщині 14 грудня