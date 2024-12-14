На Київщині оголошували тривогу: працювала ППО
У Київській області вдень 14 грудня оголошували повітряну тривогу. Працювали оборонці неба.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Тривога на Київщині 14 грудня
Повітряні сили повідомили про відбій тривоги на Київщині. Київська ОВА заявила про відбій. В ОВА знову повідомили про тривогу. Київська ОВА заявила про відбій тривоги. Повітряні сили повідомили, що тривога на Київщині пов'язана з роботою ППО по ворожому БпЛА. У Київській області оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили про відбій тривоги на Київщині.
Київська ОВА заявила про відбій.
В ОВА знову повідомили про тривогу.
Київська ОВА заявила про відбій тривоги.
Повітряні сили повідомили, що тривога на Київщині пов'язана з роботою ППО по ворожому БпЛА.
У Київській області оголосили повітряну тривогу.