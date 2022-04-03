З Київщини уже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців

Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Упродовж 1 – 3 квітня прокурори та інші фахівці оглянули тіла 140 загиблих.

Генпрокурорка розповіла, що у бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти. Вони проводять огляди, розтини та відбір зразків ДНК.

Зауважте Те, що коїться в Україні – геноцид, – Зеленський про звірства росіян

З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1 – 3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями,

– наголосила Венедіктова.

Генпрокурорка розповіла, що огляди відбуваються з експертами, які займаються детонацією вибухівки. А згодом долучаються судмедексперти.

Генпрокурорка зауважила, що лише на території Бучанського району залучили понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота триває в усіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

Також паралельно триває робота з місцевим населенням. Зокрема, шукають потерпілих та свідків. Збирають фото й відеодокази. Необхідно все правильно зафіксувати, аби не втратити жодного шансу покарати винних.

Важливо – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео