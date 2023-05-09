На Київщині вибухи – працювала ППО, була підвищена небезпека на Черкащині

Росія завдала ракетного удару по Україні. На Київщині пролунали вибухи. Місцева влада каже про роботу ППО та закликає не покидати укриттів. Також підвищена небезпека на Черкащині.

Мешканців Київщини закликають не ризикувати життями та не знімати на відео роботу ППО. Найкраще, що ви можете зараз робити, – перебувати в укриттях.

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На Київщині працює ППО

Як зазначили у Київській ОВА о 05:00, існує загроза ракетного удару. Відомо, що сили ППО працюють по цілях. Мешканців закликають не покидати укриттів і бути там доти, поки не буде відбою.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– кажуть в КОВА.

У КМВА зазначають, що ППО працює на околицях столиці. В адміністрації також звернулися до мешканців Києва з проханням не нехтувати власною безпекою.

05:21 надійшло повідомлення про повторні вибухи на Київщині. А вже о 05:23 КМВА знову зазначили, що працює ППО та закликали зберігати спокій.

До мешканців Черкащини звернувся глава ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що в області підвищена небезпека та закликав усіх бути в укриттях.

Що відомо про ракетну загрозу