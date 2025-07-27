На Київщині вибухи: працює ППО

Вранці 27 липня у Київській області прогриміли вибухи. По російських безпілотниках працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині 27 липня?

О 06:56 в ОВА повідомили, що в Київській області зафіксовано рух російських безпілотників. Зазначили, що працюють Сили ППО.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Влада закликала не нехтувати правилами безпеки й до відбою тривоги перебувати в укритті. Не фотографуйте й не знімайте роботу наших захисників.