У Києві та області лунали вибухи

Росія продовжує тероризувати Україну. У Київській області вранці 8 жовтня пролунали вибухи, згодом Росія атакувала й Київ.

Про це повідомила Київська ОВА та міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку на Київщину

Російські безпілотники майже безперестанку фіксують над Київщиною.

Зокрема, Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА курсом на Яготин о 8:48, а о 8:55 – на Чернігівщині, повз Ніжин курсом на Київщину.

Про роботу ППО у КОВА повідомили о 9:02.

Опісля БпЛА досягли й Києва.

Відомо, що у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є виклик медиків.

Екстрені служби прямують на місце.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– наголосили у КОВА.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що напередодні, 7 жовтня, унаслідок атаки БпЛА у Броварському районі на Київщині було пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала 77-річна жінка. Вона отримала опіки ноги.

А в Обухівському районі було пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На місцях виникли пожежі. Також пошкоджено вантажний автомобіль і причіп.

У Бучанському районі травмовано двоє людей та пошкоджено 10 об'єктів: три складські приміщення, об'єкт інфраструктури та чотири транспортні засоби – три легкові автомобілі і трактор.

Ще п'ять об'єктів пошкоджено у Фастівському районі: три приватні домоволодіння, складське приміщення та легковий автомобіль.