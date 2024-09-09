У Києві пролунали вибухи: в регіоні працює ППО

Вночі 9 вересня у Київській області пролунали вибухи. Місцева влада попередила, що причиною є робота протиповітряної оборони.

Пізно ввечері російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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Вибухи на Київщині

У Київській ОВА о 00:39 попередили про роботу Повітряних сил по ворожих дронах.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– пише влада.

Київська обладміністрація закликала не нехтувати правилами безпеки. Там закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Вже невдовзі монітори повідомили про рух "Шахедів" безпосередньо над Києвом. Вони повідомили, що у столиці "буде гупати". На Лівому березі столиці близько 00:58 пролунали вибухи. Попередньо, дрон було ліквідовано. Однак у небі над Київською областю лишаються ворожі безпілотники.

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