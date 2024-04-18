На Київщині вибухи: що відомо

Деякі телеграм-канали вночі 18 квітня повідомили, що в Київській області лунали вибухи. 24 Канал розкаже, що відомо про це.

24 Канал стежить за рухом дронів і ракет. Ми збираємо усе в хронології, тож ви можете оперативно дізнатися про події.

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Що відомо про вибухи на Київщині вночі 18 квітня

Кілька телеграм-каналів написали, що в столичному регіоні чули вибухи. Наразі для області є загроза від "Шахедів", тож тривога пов'язана саме з цим.

Імовірно, по дронах відпрацювала ППО. Проте офіційної інформації поки не було.

Важливо сказати, що в столиці тривогу не оголошували. Це буває досить часто, адже Повітряні сили оперативно реагують на небезпеки і дають сигнал тривоги тільки тоді, коли є загроза.

За даними моніторингових каналів, дрони з Київської області полетіли на Житомирщину – там уже оголосили тривогу. До того вони залетіли зі столичного регіону на Чернігівщину, але повернулися.

Окрім дронів, росіяни погрожують нам ракетами. Небезпеку від ракет оголошували на Півночі, потім на Сході.

Будьте в укриттях і не нехтуйте безпекою!