Сьогодні, 29 квітня, на Київщині відкрили тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ – Ковель – Яготин. Вона забезпечить транспортне сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь.

Про це розповів очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба, зазначивши, що наразі в області продовжуються роботи із відновлювання транспортного сполучення.

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Інфраструктура Київщини повільно відновлюється

Як зазначив Кулеба, тимчасова переправа в районі Гостомеля допоможе з'єднати Київ, Гостомель та Бучу. Трасою можуть курсувати автомобілі масою до 10 тонн.

По переправі зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси,

– йдеться у дописі.

Таким чином переправа не лише полегшить пересування містян, але й дозволить оживити економічне життя регіону.

На Київщині відкрили переправу, яка сполучить Гостомель і Бучу з Києвом: дивіться відео

Нагадаємо, на Київщині до 8 травня планують відновити важливий залізничний міст. Зараз, відбувається облаштування ростверків і тимчасових опор. Далі розпочнеться встановлення прогонової будови.

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