На Київщині виявили покинуту ворожу техніку і російського кулеметника, який переховувався

У селі Гостролуччя, що на Київщині, знайшли 21-річного російського кулеметника, який тривалий час переховувався від українських військових.

Вийти на слід окупанти вдалося правоохоронцям разом з бійцями ЗСУ та тероборони. З'ясувалося, що ворожий кулеметник є уродженцем Татарстану.

Важливо Для них ми всі – мішені: військовий медик про службу у ТрО

Кулеметник механізованої бригади зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула. Також у Київській області поліція знайшла 2 авто окупантів:

КамАз,

Урал.

Крім того, виявили бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора наразі поповнила автопарк Збройних Сил України.

На Київщині виявили покинуту ворожу техніку: дивіться відео

Яка ситуація на Київщині

Українські бійці ще на початку квітня вигнали російських окупантів з Київщини. До кінця місяця в Київській області планують відновити рух через усі головні мости, які були пошкоджені під час агресії Росії. В ОВА зазначили, що через бойові дії було зруйновано 37 об'єктів.

До 18 квітня на автошляхах державного значення відновили рух на 8 мостових переходах. Ще на 8 вже активно працюють дорожники. На 4 мостах – проводять підготовчі роботи.

Київська область продовжує оговтуватись після відступу російських загарбників. Зокрема, поновлюють свої маршрути вже чимало автобусів.

Скільки ще триватиме війна в Україні: дивіться відео