На Київщині ворожі БпЛА: працює ППО

Росія 5 грудня знову атакує Україну "Шахедами". Російські БпЛА уже на Київщині.

У регіоні працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині працювала ППО

Про рух "Шахедів" у напрямку Київської області попереджали у Повітряних силах.

О 21:20 було зафіксовано БпЛА на Чернігівщині, які рухалися у напрямку півночі Київщини.

Незадовго після цього у Київській області пролунали перші вибухи.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – повідомили у КОВА о 21:43.

За даними моніторингових каналів, о 21:56 на Київщині було зафіксовано приблизно 5 "Шахедів".

БпЛА в районі Броварів, Борисполя та Димера,

– повідомили у ПС.

У КОВА також нагадали про заборону фотографувати та знімати роботу українських захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали в ОВА.