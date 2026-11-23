У Київській області рятувальники дістали живою літню жінку, яка опинилася заблокованою під руїнами п'ятиповерхівки. Вона вижила під масивними бетонними плитами та боролася за життя майже добу.

Про це розповіли у ДСНС України.

Як вдалося врятувати жінку?

Після порятунку маленького Давида, який провів під завалами 14 годин, рятувальники продовжили пошуки людей у зруйнованому будинку. І невдовзі з-під бетонних плит знову почувся голос – цього разу ледь чутний.

Як відбувалася рятувальна операція: дивіться відео

У квартирі на першому поверсі під завалами опинилася літня жінка. Упродовж 22 годин рятувальники ДСНС вручну та за допомогою важкої інженерної техніки розбирали конструкції п'ятиповерхового будинку, щоб дістатися до неї.

Коли надзвичайники нарешті визволили жінку, вона змогла назвати своє ім'я – Валентина.

Одразу після евакуації з-під бетонних конструкцій пані Валентину передали бригаді екстреної медичної допомоги для надання невідкладного лікування та подальшої госпіталізації.

Як рятувальники розгрібали завали будинку в пошуках людей /Фото ДСНС

У рятувальній службі підкреслили, що пошуково-рятувальні роботи не припиняються, адже надзвичайники залишатимуться на завалах доти, доки зберігається бодай найменший шанс знайти живих людей.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада Росія вдарила по житловому будинку в Димері Київської області. Під завалами опинилися люди.