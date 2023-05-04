На Київщині втратив керування Bayraktar: ціль було знищено

На Київщині 4 травня втратив керування Bayraktar TB2. У Повітряних силах кажуть, що мовиться про технічну несправність, але це ще уточнюють.

Це сталось близько 20:00 у Київській області під час планового польоту.

До речі Після вибухів у центрі Києва виникла пожежа: Кличко розповів, чи був приліт

Командування Повітряних сил пояснило, що неконтрольоване перебування дронів у небі столиці могло привести до небажаних наслідків. Тому вирішили застосувати розрахунки мобільних вогневих груп та знищити Bayraktar.

Чому Bayraktar втратив керування

Ймовірно, мовиться про технічну несправність, але причини встановлюють. Окремо зазначили, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Ціль – знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються,

– мовиться у повідомленні.

Атака дронів: що відомо

Ввечері 4 травня у Києві лунала повітряна тривога. Жителі столиці чули вибухи. Стало відомо, що сили ППО збили об'єкт. Спочатку зазначали, що це безпілотник.

Згодом у Київській ОВА повідомили по пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні у Солом'янському районі. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про займання на невеликій площі території в Печерському районі – 5 метрів квадратних.

Внаслідок ураження літального апарату вибухова хвиля зруйнувала декоративні зовнішні елементи будівлі та скло у торговому центрі. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих, на щастя, не було.

До речі, окупанти атакували Україну і вночі 4 травня. Росія випустила 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". У Києві всі дрони збили.

Однак в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці уламки дронів впали близько 10 будинків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорога.

Останнім часом окупанти атакують Україну вночі. Тому влада наполегливо рекомендує не ігнорувати повітряну тривогу, особливо перед 9 травня, оскільки дати для російських загарбників мають символізм.