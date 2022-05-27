На Київщині за співпрацю з окупантами судитимуть самопроголошеного голову Димерської громади

СБУ раніше затримала самопроголошеного голову Димерської громади, який співпрацював з окупантами. А прокуратура Київщини вже скерували до суду обвинувальний акт щодо дій зрадника.

Наразі підозрюваний Олександр Харченко перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років.

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Що відомо про його співпрацю з окупантами

Правоохоронці встановили, що чиновник після окупації населеного пункту Димер Вишгородського району на Київщині добровільно погодився на пропозицію російських військових щодо співпраці.

Отримавши гарантії особистої безпеки від загарбників, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року загарбники примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу Олександр Захарченко повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

В умовах воєнного стану він:

підбирав людей для незаконної співпраці з російськими військовими,

залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади,

надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, тероборони та депутатів серед місцевих жителів.

До слова, затримали чиновника кілька днів тому. Невдовзі суд обере покарання для затриманого за те, що він став "мером" окупаційної влади та "керував" селищем Димер у Вишгородському районі на Київщині.

Колаборанти в Україні: останні новини

Відколи Росія напала на нашу землю почастішали повідомлення про колаборантів і зрадників, які зайняли сторону ворога. Чи не найбільш гостро це можна простежувати на тимчасово окупованій території Херсонщини. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголошував, що українська влада все відслідковує і на кожного чекає покарання.

СБУ вже виявляла одного з колаборантів на Херсонщині. Він допомагав російським загарбникам викрадати та катувати своїх же людей. Правоохоронці провели спецоперацію. Співробітники СБУ вивезли зловмисника на підконтрольну українській владі територію нашої держави. Слідчі дії тривають.

У Миколаєві також затримали чотирьох осіб, які працювали на ворога. Ініціатором створення колаборативного угрупування став житель Херсона. Таку інформацію повідомив полковник Владислав Назаров.

Відзначився й посадовець Укрзалізниці, якого також підозрюють у держзраді. Він допомагає російським загарбникам відновити сполучення між окупованими територіями Донеччини та Росією. Мовиться про начальника станції "Південнодонбаська" підрозділу "Станція Волноваха".

З'ясувалося, що житель Бахмута здавав росіянам позиції ЗСУ. Правоохоронці вже затримали колаборанта. Також зрадник повідомляв окупантам, чи вцілила ракета у потрібний їм об'єкт.

У Києві правоохоронці виявили двох айтішників-колаборантів. Слідчі вже повідомили чоловікам про підозру. Підозрювані надавали Росії та владі на окупованих територіях послуги в сфері інформаційних технологій.

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