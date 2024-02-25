На Київщині зафіксували ворожі БпЛА: у регіоні працює ППО

У ніч на 25 лютого окупанти атакують Україну "Шахедами". У Київській області працює ППО.

Через обстріл дронами у регіоні оголосили повітряну тривогу. Сирени завили о 5:06.

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На Київщині працює ППО

Вже о 5:29 стало відомо про вибухи у Київській області. Відповідну інформацію поширила ОВА.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– зазначили у повідомленні.

В ОВА звернулися до місцевих жителів з проханням не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. А також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Моніторингові канали зазначала, що ППО працює над збиттям дронів-камікадзе типу "Шахед", проліт ще двох цілей було зафіксовано в Бориспільському районі.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що група "Шахедів" на Київщині рухається в районі Канівського водосховища.

! Під час атаки окупантів важливо перебувати в укриттях. Також важливо не фотографувати та не знімати роботу ППО або наслідки ворожих обстрілів.

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