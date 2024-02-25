На Київщині зафіксували ворожі БпЛА: у регіоні працює ППО
Джерело:Київська ОВА
У ніч на 25 лютого окупанти атакують Україну "Шахедами". У Київській області працює ППО.
Через обстріл дронами у регіоні оголосили повітряну тривогу. Сирени завили о 5:06.
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На Київщині працює ППО
Вже о 5:29 стало відомо про вибухи у Київській області. Відповідну інформацію поширила ОВА.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– зазначили у повідомленні.
В ОВА звернулися до місцевих жителів з проханням не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. А також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Моніторингові канали зазначала, що ППО працює над збиттям дронів-камікадзе типу "Шахед", проліт ще двох цілей було зафіксовано в Бориспільському районі.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що група "Шахедів" на Київщині рухається в районі Канівського водосховища.Важливо! Під час атаки окупантів важливо перебувати в укриттях. Також важливо не фотографувати та не знімати роботу ППО або наслідки ворожих обстрілів.
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Атака "Шахедами": головне
- Російські війська у ніч проти 25 лютого атакували територію України удаоними дронами типу "Шахед" з кількох напрямків.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що кілька груп дронів залетіли у повітряний простір України з території тимчасово окупованих регіонів. Повітряну тривогу оголосили у центральних, північних та південних областей.
- Вибухи лунали також у Хмельницькій області. Начальник Хмельницької ОВА Сергії Тюрін згодом підтвердив, що окупанти атакували Хмельниччину. Наразі більше деталей про атаку – не було. Невідомо, чи вдалось знищити ворожі цілі, чи влучання є.
- До слова, минулої ночі ворог теж атакував Україну "Шахедами" – було знищено 12 дронів. Водночас уламки завдали шкоди цивільному населенню. Зокрема, в Одесі загинув чоловік, ще троє людей зазнали поранень.