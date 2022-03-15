На Київщині загинула українська журналістка й оператор Fox News: прокуратура відкрила справу

Росіяни вбили на Київщині українську журналістку та оператора Fox News. Через це прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Бучанська окружна прокуратура Київської області розпочала досудове розслідування за фактом загибелі представників ЗМІ.

До теми На Київщині загинули оператор Fox News П'єр Закжевський та українська журналістка

Прокуратура відкрила справу через загибель журналістів

​​Через вбивство окупантами іноземного телеоператора та української журналістки прокурори розпочали розслідування. Кримінальну справу відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За інформацією слідства, 15 березня в селі Горенка, що на Київщині, внаслідок артилерійського обстрілу збройними силами Росії снаряд влучив в автомобіль. Від отриманих травм загинув оператор американського телеканалу Fox News, громадянин Ірландії. Крім того, смертельну травму отримала й українська журналістка.

До слова, йдеться про українську журналістку Олександру Кувшинову та оператора телеканалу Fox News П'єра Закжевського.

Вбивство журналіста Time: що відомо

Двоє іноземних журналістів 13 березня приїхали в околиці міста Ірпінь, що на Київщині, для того, щоб зняти репортажі про евакуацію населення з міста та зафільмувати руїни. Поблизу Романівського мосту водій зеленого автомобіля "Лада" запропонував представникам ЗМІ їх підвести, журналісти погодились.

Вони почали фотографувати наслідки російського обстрілу. Після цього окупанти зробили попереджувальні постріли. Водій автомобіля зреагував і почав тікати разом з журналістами. Але окупанти відкрили вогонь на ураження.

У результаті помер 51-річний кореспондент Times, громадянин США Брент Рено.

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