Атакували 60 дронів і понад 30 ракет: яка ситуація на Київщині після кількох днів обстрілів

Останні чотири доби були дуже складними для Київщини. Російські окупанти випустили близько 60 дронів та 30 ракет по області.

Однак сили ППО спрацювали на відмінно та знищили ці цілі. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону.

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За словами Кулеби, за останні чотири дні ракетні обстріли чередувалися нічними атаками дронів.

Всього близько 60 дронів було знищено ППО над Київщиною. Більш ніж 30 ракет атакували область, але вони також знищені,

– зазначив очільник регіону.

На жаль, в області є й пошкодження критичної інфраструктури, але вони не значні. Кулеба наголосив, що станом на 3 січня на Київщині живлення електроенергії відбувається у плановому режимі – екстрених відключень немає, тому весь регіон зі світлом.

Кулеба додав, що наразі зафіксовано пошкодження 28 житлових будинків за останні 4 дні:

"Руйнування не значні. Наразі вирішується питання, як швидко допомогти власникам пошкоджених будинків. Також постраждали 2 особи, але вони не перебувають у лікарні", – підкреслив очільник ОВА.

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