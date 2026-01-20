На Київщині збивають російські дрони: в області гриміли вибухи
- 20 січня російська армія атакувала Київську область безпілотниками, які були помічені Повітряними Силами ЗСУ.
- Сили протиповітряної оборони збивають дрони, через що в області лунають вибухи.
Увечері 20 січня російська армія атакувала безпілотниками Київську область. Для відбиття нападу залучені сили ППО.
Про це пише Київська обласна військова адміністрація.
Що відомо про вибухи на Київщині 20 січня?
Повітряні Сили ЗСУ ще о 19:36 зафіксували рух російських БпЛА з Чернігівщини на Київську область. Вони летіли на Київське водосховище. Вже о 20:02 місцева влада повідомила, що дрони збивають бійці протиповітряної оборони. Через це в області лунають вибухи.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– наголосили в КОВА.
Наразі про можливі наслідки атаки по Київській області не повідомлялося. Влада просить не знімати роботу ППО й дотримуватися інформаційної тиші.
Де відбулася російська атака раніше?
Увечері російська армія завдала удару по Запоріжжю. Через атаку російських дронів по місту загинули 3 людини. Було пошкоджено кілька приватних будинків.
Зранку в Рівному було чутно вибухи через роботу ППО по російських крилатих ракетах та дронах-камікадзе. Захисники неба успішно відпрацювали по цілях.
У ніч з 19 на 20 січня російські війська здійснили масштабний повітряний наступ на Україну, застосувавши десятки ракет різних типів і понад три сотні безпілотників. Серед використаного озброєння була одна протикорабельна ракета "Циркон" та 18 балістичних ракет.
Росія поцілила по об'єктах промисловості на Полтавщині. На місцях ударів спалахнули пожежі.
У Києві внаслідок нічної атаки постраждали три райони на лівому березі. Поранень зазнала одна людина.