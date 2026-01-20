Про це пише Київська обласна військова адміністрація.
Що відомо про вибухи на Київщині 20 січня?
Повітряні Сили ЗСУ ще о 19:36 зафіксували рух російських БпЛА з Чернігівщини на Київську область. Вони летіли на Київське водосховище. Вже о 20:02 місцева влада повідомила, що дрони збивають бійці протиповітряної оборони. Через це в області лунають вибухи.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– наголосили в КОВА.