Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про вибухи на Київщині 20 січня?

Повітряні Сили ЗСУ ще о 19:36 зафіксували рух російських БпЛА з Чернігівщини на Київську область. Вони летіли на Київське водосховище. Вже о 20:02 місцева влада повідомила, що дрони збивають бійці протиповітряної оборони. Через це в області лунають вибухи.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– наголосили в КОВА.