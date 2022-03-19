На Київщині зі Stinger збили ще один ворожий вертоліт

Україна завдала чергового удару повітряним силам російських окупантів. Наші війська зуміли ліквідувати ворожий вертоліт на Київщині.

Знищено ворожий "Алігатор"

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. За його інформацією, вертоліт російських окупантів був знищений 19-го березня.

До речі Українські військові біля Попасної з ПЗРК збили снаряд "Точки У"

Повідомляється, що в Бучанському районі завдяки ППО було збито ворожий бойовий вертоліт К-52.

Для збиття вертольоту українські військові використали американський комплекс Stinger.

Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер",

– йдеться у повідомленні Павлюка.

Зауважимо, що станом на ранок 19-го березня ЗСУ знищили 115 ворожих гелікоптерів.

До речі – ЗСУ знищили ще одного російського генерала: дивіться відео