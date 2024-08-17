Тіло чоловіка виявили на енергооб'єкті в Київській області

На одному з енергооб'єктів у Київській області сталася надзвичайна ситуація. Знайшли тіло чоловіка.

Так, під час огляду виявили тіло слюсаря. На жаль, медики констатували смерть.

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На енергооб'єкті знайшли тіло слюсаря

У Київській області під час огляду на енергетичному об'єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя,

– повідомили в Міненерго.

Додали, що лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

На Запоріжжі загинув енергетик

Внаслідок ракетної атаки 22 червня на Запоріжжі загинув енергетик.

Російська ракета вбила диспетчера підстанції Дениса Новікова.

Ще один енергетик зазнав поранень.

Колеги загиблого розповіли: "Пройшовши шлях від слюсаря до диспетчера, Денис був професійним енергетиком. Вмів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати".

Також згадують чоловіка як спокійну, чуйну, добру людину, яка нікого не полишала в біді".

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять!