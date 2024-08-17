Тіло чоловіка виявили на енергооб'єкті в Київській області
17 серпня 2024, 12:19Читать новость на русском
Джерело:Міненерго
На одному з енергооб'єктів у Київській області сталася надзвичайна ситуація. Знайшли тіло чоловіка.
Так, під час огляду виявили тіло слюсаря. На жаль, медики констатували смерть.
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На енергооб'єкті знайшли тіло слюсаря
У Київській області під час огляду на енергетичному об'єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя,
– повідомили в Міненерго.
Додали, що лікарі швидкої допомоги констатували смерть.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять!
На Запоріжжі загинув енергетик
- Внаслідок ракетної атаки 22 червня на Запоріжжі загинув енергетик.
- Російська ракета вбила диспетчера підстанції Дениса Новікова.
- Ще один енергетик зазнав поранень.
- Колеги загиблого розповіли: "Пройшовши шлях від слюсаря до диспетчера, Денис був професійним енергетиком. Вмів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати".
- Також згадують чоловіка як спокійну, чуйну, добру людину, яка нікого не полишала в біді".