Низкою областей шириться тривога: є загроза балістики
У суботу, 11 лютого, у низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза ударів балістикою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це може вберегти ваше життя та полегшить роботу оборонців неба.
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Де лунає повітряна тривога
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Де зараз лунає тривога: Монітори повідомляли про швидкісну ціль на Сумщині. За мить вона зникла. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу, повідомляють Повітряні сили. Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумську область.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Де зараз лунає тривога:
Монітори повідомляли про швидкісну ціль на Сумщині. За мить вона зникла.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу, повідомляють Повітряні сили.
Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумську область.