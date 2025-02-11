Низкою областей шириться тривога: є загроза балістики

У суботу, 11 лютого, у низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза ударів балістикою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це може вберегти ваше життя та полегшить роботу оборонців неба.

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Де лунає повітряна тривога