На Київщині працює ППО: що там відбувається

У Київській області працює протиповітряна оборона. Адже Росія запустила по області безпілотники.

Повітряна тривога у Київській області триває з 00:48 ночі 13 листопада. 24 Канал пише з посиланням на Київську ОВА, що в регіоні працює ППО.

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Що відомо про роботу ППО на Київщині вночі 13 листопада

В Україні триває повітряна тривога через "Шахеди". Київська ОВА о 05:14 ночі 13 листопада 2024 року повідомила, що в області працюють сили ППО.

Також, за інформацією моніторингових каналів, у повітрі перебувають 7 бортів ТУ-95МС. І зараз вони летять у районі Енгельса. Повітряні сили раніше повідомляли про зліт цих літаків у повітря з Оленьї.