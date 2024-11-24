Удар "Шахедами" по Київщині: пошкоджено промислове підприємство

Росія 24 листопада тероризувала Київську область "Шахедами". Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині є пошкодження після атаки

Ворог від ночі тероризує Київщину дронами-камікадзе. Нині стало відомо, що внаслідок чергової російської атаки пошкоджено промислове підприємство.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на об'єкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Частково пошкоджена покрівля будівлі,

– повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Водночас інформація про постраждалих внаслідок падіння уламків збитих БпЛА не надходила.

До слова, оперативно про атаки "Шахедами", повітряну тривогу та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія продовжить завдавати комбінованих ударів по території України. Президент України наголосив, що Кремль нарощує виробництво зброї, щоб продовжувати терор. Зеленський переконаний, що ворог планує влаштувати блекаут, тому українці повинні бути готовими до різних сценаріїв.