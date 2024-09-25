Київську область атакують дрони: влада каже про роботу ППО

Російські дрони атакують Київську область. Влада області заявила, що у регіоні працює протиповітряна оборона.

Київська ОВА заявила, що повітряну тривогу в Київській області оголосили орієнтовно о 23:18 25 вересня. До речі, для Києва небезпеки немає.

Дивіться також Вночі росіяни атакували Київщину: які наслідки

Що відомо про атаку по Київщині

Київщина, зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в Київській ОВА.

Влада області закликала людей:

не фотографувати та не знімати роботу наших захисників;

перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До речі, вночі проти 24 вересня Київську область також атакували ворожі дрони. Глава Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко заявив, що наші військові знищили всі ворожі цілі.

Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в межах одного із населених пунктів області. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– запевнив Кравченко.

Він додав, що, на щастя, люди не постраждали.

Загалом над Україною наші військові збили 28 з 32 ворожих дронів, які ворог запустив з Приморсько-Ахтарська та Курська.