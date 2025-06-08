На Київщину рухаються "Шахеди", у Києві – тривога: по ворожих цілях працює ППО

Увечері 8 червня в Київській області лунали вибухи. Протиповітряна оборона збивала ворожі БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської ОВА.

Дивіться також На Україну летять нові групи "Шахедів": де зараз лунає тривога

Що відомо про вибухи в Київській області

На Київщині ввечері 8 травня зафіксували рух російських "Шахедів". О 22:20 в регіоні лунали вибухи від роботи ППО. Місцева влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться в повідомленні.

О 20:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на Київську область рухаються нові групи дронів. Повітряна тривога в регіоні триває.

Про наслідки нинішньої атаки поки що не повідомляється.

"У столиці триває робота сил ППО. На підльоті до столиці ще є повітряні цілі", – наголосили у Київській міській військовій адміністрації трохи згодом, ближче до півночі.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, у неділю, 8 червня, ворожі "Шахеди" атакували Суми та Запоріжжя. Зранку вибухи через ворожу атаку лунали в Павлограді.