На Київщину рухаються "Шахеди", у Києві – тривога: по ворожих цілях працює ППО
- 8 червня в Київській області та Києві лунали вибухи через роботу ППО, яка збивала ворожі "Шахеди".
- Про наслідки атаки поки що не повідомляється, але відомо, що дрони не долетіли до Києва і, ймовірно, були знищені.
Увечері 8 червня в Київській області лунали вибухи. Протиповітряна оборона збивала ворожі БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської ОВА.
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Що відомо про вибухи в Київській області
На Київщині ввечері 8 травня зафіксували рух російських "Шахедів". О 22:20 в регіоні лунали вибухи від роботи ППО. Місцева влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– йдеться в повідомленні.
О 20:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на Київську область рухаються нові групи дронів. Повітряна тривога в регіоні триває.
Про наслідки нинішньої атаки поки що не повідомляється.
"У столиці триває робота сил ППО. На підльоті до столиці ще є повітряні цілі", – наголосили у Київській міській військовій адміністрації трохи згодом, ближче до півночі.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, у неділю, 8 червня, ворожі "Шахеди" атакували Суми та Запоріжжя. Зранку вибухи через ворожу атаку лунали в Павлограді.