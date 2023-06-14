Київська компанія допомагала "Росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах світу

СБУ викрила Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування на масштабній схемі обходу антиросійських санкцій. Так, слідчі з'ясували, що Київське бюро продовжило співпрацю з російським "Росатомом" навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Як відомо, "Росатом" ще до 24 лютого 2022 року був основним замовником Київського центрального конструкторського бюро.

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"Росатом" використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу.

Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування – це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.

Аби не втрачати основного замовника, Київське бюро розробило схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні закордонні фірми.

При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом". Водночас сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатому" здійснювали у режимі онлайн,

– зазначили силовики.



Як працювала схема / Фото СБУ

За оперативними даними, від початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь Росії на суму близько 42 мільйони гривень.

Яке покарання їм світить

Слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за статтею про пособництво державі-агресору.

Під час обшуків у фігурантів вилучили:

документи,

комп'ютерну техніку і засоби зв'язку з доказами незаконної діяльності.

Обшуки у фігурантів справи / Фото СБУ

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді триман ня під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності інших учасників оборудки.