Київська ОВА працює над організацією процесу евакуації в усіх населених пунктах регіону
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Київська ОВА працює над організацією процесу евакуації в усіх населених пунктах регіону. Водночас окупанти порушють правила Міжнародного гуманітарного права.
Ворог обстрілює цивільне населення, та "зелені коридори". Також російські окупанти штучно створюють гуманітарну кризу у населених пунктах.
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Ми робимо усе можливо, аби якнайшвидше доправити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії окупанта! Нам потрібен режим тиші, аби врятувати людей,
– мовиться у повідомленні.
Людей, які потребують допомоги, закликають дзвонити за номером +380 (44) 363 07 34.
Кожне звернення реєструють. Адреси людей, яким потрібна допомога, фіксують. Зокрема, мовиться й про жителів Гостомеля.
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