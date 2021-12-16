Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області можуть вийти з червоної зони

Ще кілька регіонів України вже невдовзі можуть вийти з червоної зони. Так, ситуацію із захворюваністю на коронавірус стабілізувалася у Київській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях.

МОЗ скликало комісії для виведення областей з "червоного списку"

Так, регіонів з жорсткими карантинними обмеженнями стане в Україні менше. Про це на брифінгу 16 грудня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте також Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з червоного рівня епідемічної небезпеки,

– сказав урядовець.

МОЗ вже ініціювала скликання комісії з надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

Зауважимо, нещодавно фахівці Київської школи економіки також казали, що Київська та Житомирська області вийдуть з червоної зони ще до кінця тижня.

Які області залишаються червоними

Київська;

Житомирська;

Черкаська;

Запорізька;

Волинська;

Сумська;

Миколаївська.

Тому, якщо 4 регіони залишать список, то в ньому залишаться лише 3 області – Запорізька, Волинська та Миколаївська.

Одеса може повернутися до жорстких обмежень

Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров заявив, що кількість нових хворих в регіоні збільшується. У середньому за добу фіксують 500 – 600 випадків COVID-19. Крім того, ліжка в реанімації завантажені на 100%. Це може призвести до того, що Одещина знову стане "червоною".

Це може вас зацікавити – у бегемотів уперше виявили коронавірус: дивіться відео