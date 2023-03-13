На Київському морі помітили айсберг: дивовижне відео
Ніколи не варто забувати, що нам як українцям неабияк пощастило з географією та природою. Є на території нашої держави гори, різноманітні корисні копалини, моря і водойми, у яких навіть трапляються айсберги.
Насправді Київське море дуже складно назвати морем, адже це всього-на-всього велике водосховище. До речі, це також одне з шести найбільших водосховищ у каскаді Дніпра в межах Київської та Чернігівської областей. Про айсберг, який там днями помітили, розповідає 24 Канал з посиланням на публікації людей в соціальних мережах.
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Краса України вражає
Фактично айсберг – це плавуча льодова гора великих розмірів, у якій, на перший погляд, здавалось би, не має нічого особливого, однак вона інколи заворожує своєю красою. Так і в цьому випадку: хтось може назвати айсберг в Київському морі звичайним скупченням криги, а хтось – дивовижною містерією нашої природи.
На узбережжі Київського моря помітили айсберг: дивіться відео зі соцмереж
Очевидно, після перемоги у війні ми матимемо змогу та привід більше дізнатися про нашу державу. І насправді ми поки ще самі не до кінця усвідомлюємо, наскільки природа Київщини, Чернігівщини, Львівщини, Донеччини, Луганщини, Криму, Запоріжжя, Волині, Закарпаття, Кіровоградщини, Одещини та інших регіонів є неймовірною.
Де розташоване Київське водосховище: дивіться на карті від Google maps
Весна прийшла – природа прокидається
- У ці дні приходу весни ми можемо спостерігати, як природа оживає та прокидається після зимового сну. Зокрема, в Одеському зоопарку після сплячки попрокидалися ведмеді. У мережі з'явилися кумедні світлини клишоногих, на які дивитися без захвату та посмішки неможливо.
- Разом з тим фотографом вдалось цими днями зафіксувати життя лисиць, оленів та інших братів наших менших на території Карпатських гір. Фактично чотирилапі потрапили у такі собі "фотопастки".
- Однак згадаємо також до цієї теми, що широкомасштабна війна триває та російські окупанти продовжують знищувати українську флору та фавну. Очевидно, вони завдають такої шкоди нашій природі, від якої ми страждатимемо ще не одне десятиліття.