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28 березня, 11:57
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В Київській та низці інших областей оголосили тривогу: яка причина

Ірина Марціяш

Вдень 28 березня в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Вона дійшла до Київщини.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.

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12:05, 28 березня

Де зараз триває повітряна тривога

11:54, 28 березня

Водночас в ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

Тоді ж оголосили в регіоні повітряну тривогу.

11:54, 28 березня

Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,
– повідомили в Повітряних силах.

11:53, 28 березня

Тривогу оголосили на Київщині.