В Київській та низці інших областей оголосили тривогу: яка причина
Вдень 28 березня в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Вона дійшла до Київщини.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.
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Водночас в ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі. Тоді ж оголосили в регіоні повітряну тривогу. Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, Тривогу оголосили на Київщині.
Де зараз триває повітряна тривога
– повідомили в Повітряних силах.
Водночас в ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Тоді ж оголосили в регіоні повітряну тривогу.
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,
Тривогу оголосили на Київщині.