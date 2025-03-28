В Київській та низці інших областей оголосили тривогу: яка причина

Вдень 28 березня в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Вона дійшла до Київщини.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.

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