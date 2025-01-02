У Київській області працює ППО: ворог атакує регіон "Шахедами"

У Київській області пізно вночі 2 січня працювала протиповітряна оборона. У регіон залітали ворожі безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Наразі у низці областей лунає тривога через ворожі ударні дрони-камікадзе.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Тривога у Київській області пролунала о 00:47 2 січня. Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів у регіон.

Увага! Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку,

– написали військові.

Близько 01:09 у Київській ОВА написали про роботу ППО в області.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – мовиться у повідомленні.

Там також закликали жителів регіону не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. Окрім того, в ОВА попросили жителів області не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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