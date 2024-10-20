У Київській області працює ППО: там літають "Шахеди"

Пізно увечері 20 жовтня на Київщині пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про роботу ППО.

Незадовго до 23:00 на Київщині була оголошена повітряна тривога. Тоді Повітряні сили попередили про рух БпЛА з території Чернігівщини.

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Вибухи на Київщині

Близько 23:12 військові повідомили про перебування групи ударних дронів на півночі області. Зазначалося, що безпілотники рухаються на захід у напрямку Житомирщини.

Приблизно о 23:20 на Київщині було чути вибухи. У КОВА пояснили, що у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні влади.