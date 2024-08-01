У Київській області "Шахед" влучив у будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова

Російська армія вночі 1 серпня атакувала Київську область "Шахедами". Внаслідок цього дрон влучив біля будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова.

Росіянин після атаки по Київській області зазнав численних поранень. Інформацію про удар по його будинку "Шахедами" Ілля Пономарьов також підтвердив у пості на своїй сторінці у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Ілля Пономарьов зазнав поранень після нічної атаки

Російський опозиціонер написав, що сьогодні у нього, схоже, день народження після того, як російський "Шахед" влучив у його будинок.

П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але дзуськи їм! Подробиці напишу пізніше,

– зазначив Пономарьов.

До цього журналісти OBOZ.UA, з посиланням на власні джерела, повідомили, що у ніч на 1 серпня ударний дрон-камікадзе типу "Герань-2" російської армії вдарив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях Києва. Чоловік зазнав численних осколкових поранень, його життю нічого не загрожує.

Російський "Шахед" влучив у будинок Іллі Пономарьова / Фото OBOZ.UA

Співрозмовники видання також наголосили, що російський безпілотник вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей дому Пономарьова, а сам будинок зруйновано.

Журналісти розповіли, що напередодні під час масованої атаки Києва "Шахедами" 31 липня між 3 і 4 годинами ранку на територію ділянки будинку Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони.

Проте їх збила ППО й вони впали на відстані 50 – 100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди.

До слова, раніше у поліції Київської області повідомляли, що внаслідок атаки "Шахедами" по Київській області поранень зазнали чоловік і дружина, яких ушпиталили. Також було пошкоджено два приватних будинки, на місцях подій працюють правоохоронці.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації казали, що всі під час атаки 1 серпня ворожі цілі збиті, а поранень 2 людини зазнали внаслідок падіння уламків. До цього там також писали про роботу протиповітряної оборони вночі по російських безпілотних літальних апаратах.