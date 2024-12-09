На Київщині таксистка висадила сім'ю загиблого військового: в Uklon уже розбираються

У Київській області водійка таксі Uklon висадила з автівки родину загиблого військового. Причиною стало те, що її попросили вимкнути російськомовний навігатор.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олени Петрів у фейсбуці, яка і розповіла про цей інцидент.

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Які деталі інциденту між таксисткою і сім'єю військового

Олена Петрів розповіла, що у таксі їхали мама та сестра загиблого військового, які разом з 9-річною дитиною поверталися із кладовища.

Водійка таксі під час поїздки говорила російською мовою, її навігатор також був налаштований російською. Після того, як пасажирки попросили "прибрати російське", таксистка почала кричати, а згодом висадила клієнтів посеред траси неподалік Вишгорода, що в Київській області.

За словами Петрів, поїздка також завершилася такими словами водійки: "Я зараз тебе дожену і по голові надаю".

Жінка, яка розповіла цей інцидент, наголосила, що історія не її, але учасники сварки "досі не можуть прийти до тями".

Згодом у коментарях під дописом компанія Uklon спробувала зв'язатися з Оленою Петрів, щоб уточнити деталі.



Uklon намагався зв'язатися з Оленою Петрів щодо деталей інциденту / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Згодом в Uklon наголосили, що розбираються вже з цим випадком, а також зазначили, що інцидент є дійсно "неприпустимим" для компанії.