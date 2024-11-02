У Київській області зафіксовані дрони: по "Шахедах" працює ППО

Пізно ввечері 2 листопада росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ворожим ударом, на жаль, опинилася Київщина.

Там чують вибухи, у регіоні працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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На Київщині чути вибухи через роботу ППО

Повітряну тривогу для Київської області оголосили ще о 19:46. Причиною цього, за даними Повітряних сил, був рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку регіону. Незадовго до цього загроза дісталась й столиці.

Вже о 21:23 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у регіоні може бути чутно вибухи, пов'язані з роботою протиповітряної оборони по цілях.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Там також нагадали не нехтувати правилами безпеки та порадили залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Наразі детальнішої інформації про ворожу атаку та ймовірні наслідки оприлюднено не було.

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