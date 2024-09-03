Росіяни "Шахедами" атакують Київ: в області працює ППО

Російські військові у ніч з 2 на 3 вересня запустили дрони-камікадзе по території України. Ударні безпілотники ворога дісталися Київської області.

Після третьої години ночі у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксовано рух ворожих дронів. Через це на Київщині працюють сили ППО.

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Росіяни намагаються атакувати Київщину

Також про рух "Шахедів" у напрямку Київської області повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– повідомили в Київській ОВА.

Згодом у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про рух ударних БпЛА у напрямку столиці з південного та північного напрямків Київщини.

Російська атака дронами-камікадзе розпочалася пізно ввечері 2 вересня. Спершу окупанти запустили "Шахеди" з Півночі, внаслідок чого перші вибухи прогриміли у Чернігові та Харкові.

Місцева влада у Чернігові повідомила, що через падіння уламків було зафіксовано загорання нежитлових й непромислових будівель на околицях міста. Щодо вибухів у Харкові, то влада не повідомила деталей.

Також варто додати, що моніторингові канали інформували про рух безпілотників з території Білорусі.