У Київській області зафіксовано ворожі дрони: працює ППО
- У небі над Київською областю зафіксовано ворожі дрони, працює ППО, жителів закликають залишатися в укриттях.
- Місцева влада нагадує про важливість інформаційної тиші, щоб не допомагати ворогу коригувати наступні удари.
У небі над Київською областю зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КОВА. Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
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Ворог атакує Київщину
О 22:12 Київська обласна військова адміністрація повідомила про повітряну тривогу в регіоні.
Місцева влада та силові структури нагадують про важливість інформаційної тиші – не слід публікувати фото чи відео роботи українських захисників.
Будь-які дані про місце розташування або результати роботи ППО можуть допомогти ворогу скоригувати наступні удари.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
До слова, 20 березня Запоріжжя та область атакували ударні безпілотники. Постраждали двоє людей, серед яких одна дитина.