На Київщині витягли з водойми тіло 11-річного хлопчика: дитину шукали майже добу

У Київській області рятувальники близько доби шукали затонулого хлопчика. Однак вдень, 14 лютого, пошукові роботи було завершено, тіло дитини знайшли.

Правоохоронці Київської області повідомили про знаходження тіла 11-річного хлопчика. Дитина зникла у результаті трагічного нещасного випадку.

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Що відомо про інцидент

Повідомляється, що 13 лютого о 15:01 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що у ставку в селі Маслівка Миронівської територіальної громади втопилась дитина близько 12 років.

Згодом стало відомо, що повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі місцевої водойми. Втім лід не витримав, і на жаль, дитина провалилася.

У Київській області 11-річний хлопчик провалився під лід / Фото ГУ ДСНС

До пошукових робіт було залучено 5 осіб від ДСНС та 1 одиницю техніки, 1 човен, 2 особи місцевої ТРО Збройних Сил України.

Рятувальники закінчили пошукові роботи хлопчика / Фото ГУ ДСНС

Станом на зараз правоохоронці Київської області продовжують проводити перевірку всіх обставин інциденту. Водночас триває досудове розслідування.

У Київській області врятували з крижаної води чотирьох рибалок

13 лютого о 16:36 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що на річці Ірпінь, яка розташована між селами Демидів та Козаровичі, провалилися під кригу рибалки. На місці рятувальники виявили чотирьох потерпілих. Водночас двоє знаходились в крижаній воді.

За даними ДСНС, один із чоловіків пішов на кригу ловити рибу та провалився. Інший рибалка, почувши крики, зателефонував до пожежної охорони та кинувся на порятунок, але сам провалився під воду. Їм на допомогу припливло ще двоє небайдужих громадян на човні, які ловили рибу на протилежному березі заплави. Але вони також потрапили у крижану пастку.

За допомогою човна, мотузки та рятувальних жилетів, потерпілих доставили до берега, де їх вже чекали бригади швидкої допомоги. Відомо, що двох постраждалих забрали до Центральної районної лікарні у місті Вишгород. Чоловіки перебували у тяжкому стані з переохолодженням.

У поліції також закликали батьків. У разі зникнення дитини, відразу телефонуйте на "102".