У Київській та Одеській областях працюють сили ППО: ворог атакує дронами
- В ніч на 6 червня Росія атакувала Київську та Одеську області безпілотниками, проти яких працювали сили ППО.
- Повітряну тривогу оголошували в Київській та інших областях через загрозу ракет і безпілотників.
Росіяни атакують Київську та Одеську області безпілотниками вночі 6 червня. Відомо, що по ворожих БпЛА працюють сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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Що відомо про російську атаку у ніч проти 6 червня
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 23:42. У повітряному просторі зафіксували ворожі безпілотники – сили ППО працювали по цілях.
На Одещині також фіксували загрозу безпілотників. ППО працювала по дронах.
Росія атакує Україну безпілотниками у ніч на 6 червня. Повітряну тривогу оголосили в низці областей – у них зберігається небезпека. Зокрема, ворог пустив ракети на Миколаївщину, БпЛА на Полтаву, Умань та Чернігів.
У Києві повітряну тривогу оголосили о 00:45.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.