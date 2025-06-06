У Київській та Одеській областях працюють сили ППО: ворог атакує дронами

Росіяни атакують Київську та Одеську області безпілотниками вночі 6 червня. Відомо, що по ворожих БпЛА працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про російську атаку у ніч проти 6 червня

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 23:42. У повітряному просторі зафіксували ворожі безпілотники – сили ППО працювали по цілях.

На Одещині також фіксували загрозу безпілотників. ППО працювала по дронах.

Росія атакує Україну безпілотниками у ніч на 6 червня. Повітряну тривогу оголосили в низці областей – у них зберігається небезпека. Зокрема, ворог пустив ракети на Миколаївщину, БпЛА на Полтаву, Умань та Чернігів.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 00:45.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.