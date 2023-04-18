Суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного організатора п'яних вечірок
Джерело:Андрій Нєбитов
Київський апеляційний суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного учасника групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео і поширювали в мережі.
Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
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Суд збільшив розмір застави
Ще 1 лютого 2023 року поліція Київської області повідомила про підозру групі хлопців, які доводили дівчат до стану безпорадності та змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру. Потім вони глумилися над жертвами в соцмережах.
"22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО. Другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави", – йдеться у повідомленні.
"П'яні вечірки": що відомо
- "П'яні вечірки" організовувала група хлопців з Івано-Франківська. У середньому, їм було по 20 років. Парубки влаштовували так звані вечірки та запрошували туди дівчат.
- Там їх споювали, а також, як розповідали у соцмережах, накачували снодійним. І коли дівчата вже були непритомними, хлопці знущалися з них. Своє "геройство" вони знімали та викладали в мережу, зокрема, інстаграм.
- Особливо цинічним було те, що хлопці намагалися у своїх відео продемонструвати буцімто легковажність дівчат. Мовляв, вони дозволяють лізти до їхніх статевих органів, роздягати. Андрій, один з організаторів, навіть бідкався, що після такого не захоче будувати стосунки.
- Але ж реальність така, що непритомні дівчата ніяк не могли сказати "Ні". Тож хлопці, які свідомо вливали в них алкоголь, свідомо продовжували знущання. Адже можна було просто покласти спати дівчат. Натомість у блогерів була чітка мета: знущатися та ганьбити своїх гостей.
- Цікаво, що цей випадок викликав низку суперечок у мережі. Там точилися палкі дискусії щодо поведінки дівчат. Ми ж нагадуємо, що кожен – незалежно від статі – має право відвідувати вечірки і зловживати алкоголем, якщо повнолітній. Але ніхто при цьому не має права домагатися або користатися станом, коли інша людина не може сказати "Ні".