Київський бізнесмен із дружиною-росіянкою: Зеленський бачить Бондаренка головою Дніпропетровщини

Кабмін на засіданні 13 вересня погодив кадрове подання президента Зеленського щодо очільника Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ним стане Олександр Бондаренко – київський бізнесмен родом із Харківщини.

Після звільнення з посади губернатора Валентина Резніченка в червні 2019 року обов'язки голови ОДА на Дніпропетровщині виконує Дмитро Батура – ексзаступник голови облдержадміністрації. Тепер, за рішенням президента та згоди уряду, область очолить Олександр Бондаренко.

До слова, 5 вересня поліція Дніпропетровщини отримала нового голову – Володимира Огурченка

Відповідного указу про призначення Олександра Вікторовича Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА на сайті президента ще немає, тож поки його називають найімовірнішим претендентом. Декларацію кандидата на посаду Бондаренко подав 9 вересня.

Олександр Бондаренко – непублічний бізнесмен

Відомо, що зареєстрований він у Харкові, але живе і здійснює бізнес в Києві. Його дружина – Регіна Бондаренко – громадянка Росії.

Бондаренко задекларував квартиру в Харкові площею 126,9 квадратного метра, а ще квартиру в Києві площею 89,8. Має він автомобіль Mazda 6 2016 року випуску вартістю 850 тисяч гривень.

Бізнесмену належить 33,34% загального капіталу компанії "Бі енд Бі Фудз" (там він і працює директором) і 100% в компаніях "Сталі Бізнес Системи", "ЛОК СТОК" і "ФІЛД Маркетинг". Заробляє майбутній ймовірний чиновник 108 тисяч гривень – це зарплата за основним місцем роботи. А ще має 96 тисяч за сумісництвом і 144 тисячі доходу від підприємницької діяльності.

Однак дружина Бондаренка заробляє куди більше – 660 тисяч гривень. Причому, де вона працює – невідомо.

Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалах 24 каналу.

З цікавого:

► Олександр Бондаренко – член правління Асоціації випускників Києво-Могилянської академії.

► Всі фірми Олександра Бондаренка не старші за два роки й "чисті" з точки зору можливих претензій правоохоронних органів.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський має намір змінити усіх голів ОДА і навіть голову КМДА.