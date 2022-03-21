У київському "Леруа Мерлен" внаслідок обстрілу загинув працівник

У Києві російські окупанти вночі 20 березня розбомбили магазин мережі Leroy Merlin. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинув один працівник.

Це лише попередні дані. Ймовірно, жертв може бути більше.

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У компанії зауважили, що "трагедія торкнулася їх безпосередньо".

Знищений магазин – ніщо, у порівнянні з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам'ятати,

– мовиться в повідомленні.

Деталі щодо жертв у "Леруа Мерлен"

Джерело: фейсбук Дубілета

Вибух стався у неділю ввечері в Подільському районі Києва. Про те, що загинув щонайменше один співробітник компанії "Леруа Мерлен Україна", повідомив і колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Він також нагадав, що "Леруа Мерлен" та холдинг ADEO – один із найбільших платників податків в Росії. Французька компанія належить родині Мюльє. Вони досі не вийшли з російського ринку.

"Чи може змінитись позиція холдингу після вчорашнього вибуху їхнього магазину та загибелі співробітника? Будемо спостерігати та битися", – зазначив Дубілет.

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