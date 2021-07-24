У київському метро перехід "відремонтували" скотчем: фото

24 липня 2021 , 15:07
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Джерело:

фейсбук Олександра Радуманова

Підземний перехід поблизу станції метро "Святошин" спробували відремонтувати за допомогою звичайного скотчу. Ним "залатали" тріщину на колоні у переході.

Журналіст Олександр Рудоманов зауважив, що "якщо ви не можете щось полагодити за допомогою скотчу, це означає лише одне – ви взяли мало скотчу".

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Рудоманов оприлюднив світлину незвичного ремонту і підписав її словами: "перехід на метро Святошин під залізничними коліями".


Колона поблизу станції метро "Святошин" / Фото Олександра Рудоманова

Посадовиця з Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Анна Голосінська відреагувала на інцидент. Вона запевнила, що на місце події прибуде спеціальна комісія. 


Коментар Анни Голосінської / Скриншот 24 каналу

Українців ситуація вельми здивувала. У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

  • "треба було приліпити подорожник";
  • "може, воно в процесі приклеювання";
  • "в космос же беруть, чим метро гірше".

Київське метро затопило

  • Від масштабної негоди 19 липня постраждало київське метро. Зокрема, затопило 2 станції:  "Берестейську" та "Академмістечко".
  • В обох випадках затопило касові зали станції. 
  • Люди ділилися у соціальних мережах моторошними фото відео. Кадри з київського метро нагадували фрагменти фільмів-катастроф.
Автор: Мар'яна Бекало