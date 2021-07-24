У київському метро перехід "відремонтували" скотчем: фото
Джерело:фейсбук Олександра Радуманова
Підземний перехід поблизу станції метро "Святошин" спробували відремонтувати за допомогою звичайного скотчу. Ним "залатали" тріщину на колоні у переході.
Журналіст Олександр Рудоманов зауважив, що "якщо ви не можете щось полагодити за допомогою скотчу, це означає лише одне – ви взяли мало скотчу".
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Рудоманов оприлюднив світлину незвичного ремонту і підписав її словами: "перехід на метро Святошин під залізничними коліями".
Колона поблизу станції метро "Святошин" / Фото Олександра Рудоманова
Посадовиця з Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Анна Голосінська відреагувала на інцидент. Вона запевнила, що на місце події прибуде спеціальна комісія.
Коментар Анни Голосінської / Скриншот 24 каналу
Українців ситуація вельми здивувала. У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "треба було приліпити подорожник";
- "може, воно в процесі приклеювання";
- "в космос же беруть, чим метро гірше".
Київське метро затопило
- Від масштабної негоди 19 липня постраждало київське метро. Зокрема, затопило 2 станції: "Берестейську" та "Академмістечко".
- В обох випадках затопило касові зали станції.
- Люди ділилися у соціальних мережах моторошними фото відео. Кадри з київського метро нагадували фрагменти фільмів-катастроф.