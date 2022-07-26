На столичній станції метро "Золоті ворота" рятувальники проведуть навчання з безпеки

26 липня 2022 , 11:49
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Джерело:

ДСНС

У Києві на станції метро "Золоті ворота" будуть тренінги з безпеки. В них братимуть участь за співробітники ДСНС та працівники Товариства Червоного Хреста України.

Навчання відбудеться 27 липня об 11:30. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Тренінг з безпеки в Києві

У Києві на станції метро "Золоті ворота" пройдуть безпекові тренінги за участю рятувальників, піротехніків та психологів ДСНС, працівників Товариства Червоного Хреста України,
– мовиться в повідомленні.

Перед навчанням виступлять з брифінгом директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін та начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський. Відбудеться це об 11 годині.

Що розкажуть під час навчання

  • що робити під час сигналу "Повітряна тривога", які речі брати із собою у сховище;
  • у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
  • як організувати укриття в будинку або в офісі;
  • вибухонебезпечні предмети, види та дії під час їх виявлення;
  • перша домедична допомога при кровотечах та вибухових травмах;
  • як подолати паніку, страх, тривогу.

Треніг проведуть у верхньому вестибюлі станції метро "Золоті ворота".

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Автор: Марта Кушка