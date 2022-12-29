У метро Києва на деякий час зник зв'язок: були перебої зі світлом

29 грудня 2022, 10:14
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Загарбники атакували Київ ракетами сьогодні, 29 грудня. Внаслідок цього у столичному метро сталися перебої зі світлом.

У соцмережах опублікували відповідне фото з метро. Про це інформує 24 канал.

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Що відбувається у київському метро під час тривоги

На опублікованому фото можна побачити, що людей у столичному метро – дуже багато, оскільки це місце використовують як укриття під час повітряної тривоги.

Кияни повідомляли, що у метро під час сирени відбулися перебої зі світлом. Також на кілька хвилин зникли зв'язок та інтернет.

Втім, наразі ситуація вже стабілізувалася.


Яка ситуація у київському метро / фото місцеві телеграм-канали

Ракетний удар по Києву: що відомо

  • У Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.
  • Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
  • Згодом стало відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога. Дані уточнюються.
  • Віталій Кличко повідомив, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
  • Пізніше міський голова столиці повідомив, що вже є троє постраждалих у Києві. Зокрема – 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували.

Автор: Софія Ковнір