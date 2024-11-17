Виявив киянин під час прогулянки: водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища

Уламки літального безпілотника знайдено у Київському водосховищі. Їх на воді виявив мешканець села Лебедівка на Київщині під час прогулянки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС. Рятувальники також показали фото небезпечнї знахідки з місця інциденту.

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Зазначають, що водолази-сапери обстежили акваторію та вилучили залишки дрона.

"Мешканець села Лебедівка під час прогулянки виявив уламки безпілотника на воді. Водолази-сапери ДСНС обстежили акваторію та вилучили залишки БПЛА", – ідеться у дописі.



Рятувальники виявили уламки російського дрону у Київському водосховищі / Фото ДСНС



Небезпечна знахідка після успішно відбитої атаки силами ППО / Фото ДСНС

Правила безпеки під час атак

Зважаючи на те, що уламки російських дронів в Україні знаходять регулярно, у ДСНС нагадали українцям про правила безпеки під час та після ворожих атак.

Зокрема, категорично заборонено знімати роботу ППО та падіння ракет чи дронів.

Тим, хто став свідком таких подій, рекомендують одразу повідомити про це за номером "101". І у жодному разі не торкатися уламків, адже це може бути смертельно небезпечно.