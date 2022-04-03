Київську область остаточно звільнили: Генштаб ЗСУ показав відеодайджест 38 дня війни
3 квітня 2022 , 03:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ 2 квітня оприлюднив дайджест 38 дня війни. Зокрема, повідомили, що Київську область остаточно звільнили від російських загарбників.
У звільненій від ворога Бучі виявили сотні тіл місцевих жителів. Вони стали жертвами російських воєнних злочинців.
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Також у дайджесті 38 дня війни повідомили, що:
- з-під завалів Миколаївської ОВА вже вилучили тіла 33 загиблих;
- російські окупанти завдали удару по Шепетівці (Хмельниччина);
- у захопленому Енергодарі російські окупанти розганяли силою мирний мітинг місцевих жителів;
- на Харківщині десантники збили 2 російських вертольоти Мі-8;
- на Київщині НГУ захопила трофейну техніку ворога.
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