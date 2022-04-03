Київську область остаточно звільнили: Генштаб ЗСУ показав відеодайджест 38 дня війни

3 квітня 2022 , 03:36
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ 2 квітня оприлюднив дайджест 38 дня війни. Зокрема, повідомили, що Київську область остаточно звільнили від російських загарбників.

У звільненій від ворога Бучі виявили сотні тіл місцевих жителів. Вони стали жертвами російських воєнних злочинців.

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Також у дайджесті 38 дня війни повідомили, що:

  • з-під завалів Миколаївської ОВА вже вилучили тіла 33 загиблих;
  • російські окупанти завдали удару по Шепетівці (Хмельниччина);
  • у захопленому Енергодарі російські окупанти розганяли силою мирний мітинг місцевих жителів;
  • на Харківщині десантники збили 2 російських вертольоти Мі-8;
  • на Київщині НГУ захопила трофейну техніку ворога. 

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Автор: Мар'яна Бекало