Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі

Провідні українські оператори мобільного зв'язку заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із Росії та Білорусі. Мовиться про Київстар, Vodafone та Lifecell.

Це означає, що найголовніше, що будь-який окупант із російським номером на території України в роумінгу не зареєструється. Позбавлення ворога зв'язку – важливий крок до перемоги!

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Українські оператори мобзв'язку заблокували доступ росіянам до своїх мереж

Провідні українські оператори мобільного зв'язку (Київстар, Vodafone та Lifecell) ухвалили одностайне рішення – припинити надавати послуги у своїх мережах для абонентів всіх мобільних операторів Росії та Білорусі.

Що це означає

Якщо росіянин або білорус зі своїм телефонним номером зайдуть (а значна кількість окупантів вже зайшла, як ми знаємо, та отримує відкоша від українських Збройних сил) на територію України, то вони:

Не зможуть зареєструватися у роумінгу.

А отже – не зможуть отримувати та здійснювати дзвінки.

Не зможуть і користуватися інтернетом та відправляти SMS.

Тримаймо стрій!

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.