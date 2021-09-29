У місцевому телеграм-каналі уточнили, що мовиться про цвинтар для тварин у районі Клочко-6. Знищили його наприкінці вересня.

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Пам'ятники тваринкам знесли, але залишили на землі

Робітники комунальних служб трактором знесли пам'ятники, які господарі встановлювали у пам'ять про своїх померлих улюбленців. Надгробні плити досі розкидані по землі, поруч залишилося багато сміття. Дніпряни шоковані такими діями міської влади – мовляв, вони ображають їхні почуття. У мережі мешканці міста вже назвали те, що відбувалося, блюзнірством.

Що залишили комунальники на місці кладовища / Фото з телеграм-каналу "Дніпро Обласний"

Чому такі кладовища є забороненими

За даними Суспільного, станом на квітень 2021 року в Дніпрі було 8 кладовищ домашніх тварин. Часто господарі улюбленців облаштовують їх біля цвинтарів, де ховають людей. Найбільші розташовані у житлових масивах Перемога, Червоний камінь, Тополя та у районі вулиці Космічної.

У Держпродспоживслужбі застерегли, що усі такі цвинтарі у місті є нелегальними.Облаштовувати їх заборонено. Адже поховані тварини могли загинути від небезпечних інфекційних захворювань, якими можуть заражатися й люди. Мовиться, наприклад, про сказ, туберкульоз, лептоспіроз та сибірську виразку. З ґрунту інфекція може потрапити у питну воду.

“Єдиний вірний і юридично правильний спосіб утилізації домашньої тварини – це кремація", – пояснювала раніше Ірина Пономаренко, яка очолює відділ реєстрації тварин КП "Зооконтроль". Саме до цього підприємства рекомендують звертатися власникам померлих тварин у Дніпрі.